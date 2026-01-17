Lecco-Como parte l’elettrificazione Niente convogli per oltre due anni

È stata assegnata la gara per l’elettrificazione della linea ferroviaria Lecco-Como, con l’obiettivo di sostituire i treni diesel con quelli elettrici. La progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione avranno una durata di oltre due anni, durante i quali non saranno operativi convogli sulla tratta. Questa operazione mira a migliorare la sostenibilità e l’efficienza del servizio ferroviario nella zona.

Treni elettrici invece che diesel anche sulla Lecco – Como. È stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della linea Lecco – Como. Al momento è stata affidata la prima parte dei lavori, tra Albate Camerlata e Molteno. L'intervento prevede: la posa della linea di contatto elettrica e delle relative infrastrutture per circa 22 chilometri di binari, tra Albate Camerlata e Molteno appunto; la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Molteno; l'adeguamento sottostazione di Albate e la costruzione di una cabina per la trazione elettrica a Merone.

