Addio diesel parte l' elettrificazione della Lecco-Como | niente treni per due anni e mezzo

A partire da gennaio 2026, la linea ferroviaria Lecco-Como sarà soggetta a una fase di elettrificazione, con la sospensione dei servizi ferroviari diesel per circa due anni e mezzo. Sono stati inoltre aggiudicati i lavori per l'elettrificazione della tratta Albate-Molteno, segnando un passo importante verso un sistema di trasporto più sostenibile e moderno nella regione.

Molteno (Lecco), 16 gennaio 2026 – Addio ai treni diesel sulla Lecco – Como. Sono stati aggiudicati i lavori per l' elettrificazione della linea Albate - Molteno. Da Rfi comunicato l'aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto 1 Albate Camerlata - Molteno, relativi all’elettrificazione della linea Albate - Molteno, prima fase funzionale del più ampio progetto di elettrificazione della linea Albate – Molteno -Lecco. Il progetto. L'intervento prevede la posa della linea di contatto e delle relative infrastrutture per circa 22 km tra Albate Camerlata e Molteno, la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Molteno, l'adeguamento della sottostazione elettrica di Albate e la costruzione di una cabina a Merone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio diesel, parte l'elettrificazione della Lecco-Como: niente treni per due anni e mezzo Leggi anche: Treni Como-Lecco, aggiudicati i lavori: 58 milioni per dire addio ai treni diesel Leggi anche: Elettrificazione della Como–Lecco, confermati i tempi: “Un’opera strategica per la competitività del territorio” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio diesel, c’è il bonus. Pronti due milioni di euro per cambiare auto e moto: I nuovi bandi a gennaio; Umbria: dal diesel all'elettrico, al via il servizio ferroviario con 9 Minuetto sulla linea ex Fcu. Investimento per 9,5 mln; La Gran Bretagna dice addio alle auto diesel: pompe sostituite dalle colonnine entro il 2030. La nuova Volkswagen T-Roc cresce di 13 cm, dice addio al diesel e punta solo su benzina mild hybrid. La 1.5 eTSI da 116 CV si presenta così: consumi equilibrati (16,3 km/l), comfort convincente e prestazioni adeguate senza velleità sportive. Più spazio die - facebook.com facebook

