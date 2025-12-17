Dialogo su sport giovani e comunità con il mental coach Michele Tribuzio

Un confronto tra sport, giovani e comunità, guidato dal mental coach Michele Tribuzio. In un contesto di sfide emotive crescenti, il Futsal Carovigno promuove un momento di riflessione e crescita, puntando sull’importanza delle relazioni e del benessere psicologico. Un’occasione per rafforzare i valori dello sport come strumento di empowerment e coesione sociale, riscoprendo il ruolo fondamentale della comunità nel sostegno delle nuove generazioni.

CAROVIGNO - In un momento storico in cui i giovani vivono sempre più pressioni, disorientamento e fragilità emotive, il Futsal Carovigno sceglie di andare oltre il campo da gioco, organizzando un evento che mette al centro le persone, le relazioni e la crescita interiore.Il 29 dicembre 2025, alle.

