Nel 1985 Barry Levinson realizzò un film incentrato su uno Sherlock adolescente. Quarantun anni dopo, una nuova serie riprende il personaggio in età giovanile, con cambiamenti rispetto alle rappresentazioni precedenti. La narrazione si concentra sulle avventure di Young Sherlock, senza entrare in dettagli sullo sviluppo dei personaggi o sui motivi dietro le variazioni nelle caratteristiche.

Nel 1985, Barry Levinson presentò un film su uno Sherlock adolescente. Ora, 41 anni dopo, Young Sherlock di Guy Ritchie racconta una nuova versione della storia, in cui il famoso detective di Baker Street si è appena lasciato alle spalle l'adolescenza e si prepara inconsapevolmente a risolvere il primo caso che lo renderà uno dei più famosi investigatori di sempre. Il film di Levinson era un'avventura adolescenziale con elementi fantasy, mentre la serie di Ritchie è tutta azione, mistero e un caso molto complesso, che coinvolge manufatti storici rubati, omicidi, codici misteriosi, segreti di famiglia e un giovane brillante che inizia a usare le sue capacità di osservazione per trovare risposte ed evitare di essere incolpato di un crimine che non ha commesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Young Sherlock, come cambiano (o meno) tutti i personaggi classici nella nuova serie

Young Sherlock: Il mito di Baker Street si fa punk nella nuova serie di Prime VideoTra scazzottate vittoriane e intrighi a Oxford, Guy Ritchie reinventa l'icona di Conan Doyle in un'origin story carica di adrenalina.

Young Sherlock: il detective inizia le sue indagini nel trailer della nuova serie di Guy RitchieBisognerà attendere il mese di marzo prima di assistere alle prime indagini dell'iconico personaggio creato da Sir Arthur Conan Doytle.

Contenuti utili per approfondire Young Sherlock.

Temi più discussi: Young Sherlock è una serie da non perdere per i motivi sbagliati; Hero Fiennes Tiffin diventa Sherlock e allo stesso tempo la nuova ossessione dei fan di After; Young Sherlock, tra rock e punk, Guy Ritchie firma una serie ammiccante e postmoderna; La tv in streaming questa settimana: Mare fuori 6, Favino e l'adolescenza, il giovane Sherlock e il nuovo Pechino Express.

Young Sherlock: come finisce la stagione 1, gli episodi e dov'è ambientata la serieCome finisce Young Sherlock? Il finale spiegato, il piano di Shou'an, il mistero di Silas Holmes e la svolta di Moriarty nella serie Prime Video ... tag24.it

Young Sherlock è la cronaca accattivante dell'amicizia tra un giovane Holmes impulsivo e ribelle e la sua futura nemesiPrima di Watson c’era Moriarty: la serie di Guy Ritchie con Hero Fiennes Tiffin da oggi è disponibile su Prime Video ... wired.it

Young Sherlock è da OGGI disponibile su Prime Video - facebook.com facebook