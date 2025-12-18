Young Sherlock | il detective inizia le sue indagini nel trailer della nuova serie di Guy Ritchie

Preparati a immergerti nel mondo di Young Sherlock, il giovane detective alle prime armi pronto a risolvere misteri intrighi e sfide. Il trailer della nuova serie di Guy Ritchie svela un'avventura avvincente, ma l'attesa per le prime indagini ufficiali durerà fino a marzo. Un ritorno alle origini dell'iconico personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle, con un tocco di stile e suspense.

Bisognerà attendere il mese di marzo prima di assistere alle prime indagini dell'iconico personaggio creato da Sir Arthur Conan Doytle. Prime Video ha condiviso il teaser trailer e il poster della nuova serie Young Sherlock, svelando inoltre che la data di uscita è stata fissata al 4 marzo. Gli episodi del progetto ispirato ai personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Cosa racconta la serie Young Sherlock Il protagonista dello show è l'attore Hero Fiennes Tiffin, già star dei film della saga di After (di cui potete leggere la nostra recensione del capitolo finale), nell'iconico ruolo di Sherlock Holmes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

