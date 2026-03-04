Young Sherlock | Il mito di Baker Street si fa punk nella nuova serie di Prime Video

Prime Video ha annunciato la produzione di Young Sherlock, una nuova serie in otto episodi che riprende il personaggio di Sherlock Holmes in una versione punk e moderna. La serie, diretta dal regista di altre opere di successo, si concentra sulla giovinezza del detective e sulla sua prima avventura. Quindici anni dopo la sua interpretazione di un pugile vittoriano, l’attore protagonista torna a interpretare il famoso investigatore.

Tra scazzottate vittoriane e intrighi a Oxford, Guy Ritchie reinventa l'icona di Conan Doyle in un'origin story carica di adrenalina. Quindici anni dopo aver trasformato Robert Downey Jr. in un boxeur vittoriano, Guy Ritchie torna alle origini del mito con Young Sherlock, una produzione Prime Video in otto episodi che promette di essere un “origami di segreti” e un’esplosione di adrenalina. Se il film del 2009 aveva rinfrescato l’icona di Baker Street, questa versione del 2026 si muove su un filo sottile: è un’origin story sensazionale o un esercizio di stile che ha smarrito la bussola della deduzione? Ecco la recensione della serie, che fonde l’estetica punk di Ritchie con il dramma familiare degli Holmes. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

