Dal Consorzio di bonifica 12 milioni di euro per la manutenzione del territorio

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha annunciato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla manutenzione del territorio nel 2024. L'intervento coinvolgerà le province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca e Livorno, garantendo risorse fondamentali per la tutela ambientale e la salvaguardia del patrimonio territoriale.

Il Consorzio di Bonifica ha ricevuto da parte del Commissario Presidente della Regione Toscana l’ufficialità della quota parte di finanziamenti per interventi che si sono resi maggiormente prioritari a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2023. - facebook.com facebook

