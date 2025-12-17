Dal Consorzio di bonifica 12 milioni di euro per la manutenzione del territorio

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha annunciato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla manutenzione del territorio nel 2024. L'intervento coinvolgerà le province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca e Livorno, garantendo risorse fondamentali per la tutela ambientale e la salvaguardia del patrimonio territoriale.

Dodici milioni di euro. È quanto il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha stanziato per le attività di manutenzione nel proprio comprensorio nel prossimo anno, sulle province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca e Livorno. "Nella penultima seduta dell’assemblea consortile abbiamo approvato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

