Xbox prossima console potrebbe arrivare l’anno prossimo secondo amd

La prossima console Xbox potrebbe arrivare già nel 2027, secondo alcune fonti di AMD. Non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Microsoft, che non ha annunciato date precise. Gli appassionati restano in attesa di novità, mentre le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

fonti recenti indicano una possibile uscita della prossima xbox entro il 2027, anche se microsoft non ha fornito date ufficiali. la visione dominante descrive una console di nuova generazione con prestazioni da pc e un Windows 11 dotato di una Xbox UI dedicata, richiamando l’ esperienza full screen di Xbox presente su dispositivi come il ROG Xbox Ally X. l’orizzonte è ambizioso e guidato da una logica di prestazioni elevate e fluidità di gioco. l’ultima voce sull’arrivo della prossima xbox entro il 2027. in assenza di annunci ufficiali, la direzione generale resta quella di un hardware che valuti il passaggio a un formato PC da gioco potenziato, con una stretta integrazione tra Windows 11 e un layer Xbox UI. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Durante un incontro con gli azionisti, AMD avrebbe lasciato trapelare il possibile periodo di uscita della nuova Xbox di Microsoft.

