Secondo un report di Jez Corden, la prossima console Xbox sarà basata su una versione completa di Windows, segnando un cambio di strategia di Microsoft. Questa scelta mira ad avvicinare ulteriormente l’esperienza console a quella del PC, offrendo potenzialmente maggiore flessibilità e compatibilità. Si tratta di un movimento che potrebbe influenzare il futuro dell’ecosistema Xbox e gaming su piattaforma Microsoft.

La prossima generazione di console Xbox potrebbe segnare una svolta storica per la strategia di Microsoft, visto che secondo un report di Jez Corden, la nuova console sarà costruita su una base Windows completa, avvicinandosi più che mai al mondo PC. L’idea è quella di unificare l’esperienza Xbox e Windows sotto un’unica piattaforma tecnica, con il progetto che rientra in una visione più ampia che punta a rendere l’ecosistema Xbox più aperto e flessibile. Al centro di tutto resta però una promessa chiave: continuità per chi possiede già una libreria Xbox. Stando alle informazioni riportate su Windows Central, la console utilizzerà una versione di Windows ottimizzata per il gaming, gestita tramite una “Full Screen Experience” dell’app Xbox per PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La prossima console Xbox sarà basata su Windows per avvicinarsi al mondo PC, per un report

