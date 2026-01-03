WWE | Rivelati i piani per Randy Orton alla Royal Rumble

Randy Orton è tornato ufficialmente a Smackdown dopo un'assenza, sorprendendo i fan con una RKO su The Miz. Ora, il wrestler si prepara a sfidare Cody Rhodes per il titolo universale alla Royal Rumble di Riyadh, in programma il 31 gennaio. I piani per Orton in vista dell’evento sono stati rivelati, segnando un momento importante per la sua carriera e per l’edizione di quest’anno.

Randy Orton è tornato stanotte a Smackdown dopo un periodo di assenza dagli show televisivi The Viper ha eseguito una RKO su The Miz durante un promo e adesso è pronto a tentare l’assalto al titolo indiscusso di Cody Rhodes, alla Royal Rumble di Riyadh il 31 Gennaio. La notizia è oramai certa, infatti secondo gli ultimissimi rumor, Cody Rhodes vs Randy Orton alla Royal Rumble è confermato e questo indica anche che Drew Mcintyre perderà nel Three stage of hell match a Berlino contro Cody Rhodes la settimana prossima, perché la direzione WWE mira a Randy Orton come sfidante principale al titolo massimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i piani per Randy Orton alla Royal Rumble Leggi anche: WWE: Una Royal Rumble diversa dal solito? L’effetto Arabia Saudita sui piani della WWE Leggi anche: WWE: Randy Orton pronto a tornare a SmackDown Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. WWE: Rivelati i piani per Randy Orton alla Royal Rumble - Randy Orton è tornato a SmackDown e sembra pronto a vestire un ruolo di primo piano nella strada verso la Royal Rumble ... spaziowrestling.it

WWE: Randy Orton e non solo, SmackDown prepara grandi ritorni - L’ultima apparizione di Orton è stata con Jelly Roll a SummerSlam contro Drew McIntyre e Logan Paul. spaziowrestling.it

Stellantis, più produzione e nuovo marchio in Messico nel 2026. Rivelati i piani dell'azienda nel Paese latinoamericano #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.