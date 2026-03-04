Durante l'evento Elimination Chamber maschile allo United Center di Chicago, Giannis Antetokounmpo è stato visto nel backstage insieme a Randy Orton. Le immagini condivise sui social mostrano i due mentre si incontrano e si scambiano qualche parola. La serata ha visto anche altri incontri e momenti di scena all’interno del palazzetto.

La serata dedicata all'Elimination Chamber maschile si è svolta allo United Center di Chicago offrendo un finale che ha ridefinito le gerarchie in vista di WrestleMania. L’evento ha presentato una concatenazione di momenti decisivi capaci di mutare le premesse iniziali e di impostare le sfide future senza indulgere in soluzioni scontate, mantenendo alta la tensione fino al gong finale. Nel main event, le dinamiche hanno preso una piega determinante grazie all’intervento di Drew McIntyre, che ha fornito un assist cruciale a Randy Orton. Lo schienamento di Cody Rhodes ha staccato il biglietto per un matchup a WrestleMania 42 contro lo scozzese, ribaltando le aspettative del pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Giannis Antetokounmpo celebra con Randy Orton nel backstage WWE

