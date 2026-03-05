WWE | Danhausen conquista il WWE Shop i dirigenti sorpresi dalle vendite

Dopo il suo debutto ad Elimination Chamber e una breve apparizione a Raw, Danhausen ha annunciato sui social che la sua maglietta d’esordio è diventata l’articolo più venduto sul WWE Shop. I dirigenti sono rimasti sorpresi dalle vendite, che hanno superato ogni aspettativa. La popolarità dell’atleta sembra crescere rapidamente, anche grazie alla sua presenza breve ma efficace negli eventi di wrestling.

Dopo il recente esordio ad Elimination Chamber e la fugace apparizione a Raw. Danhausen stesso ha annunciato sui social media che la sua maglietta d’esordio è diventata l’articolo più venduto sul WWE Shop. Il wrestler ha invitato i fan ad acquistarla, pena subire la stessa sorte di “Dirty” Dom — un riferimento alla maledizione lanciata al membro del Judgment Day, che lunedì sera è costata a Dominik Mysterio l’Intercontinental Championship per mano di Penta. “La maglietta d’esordio di Danhausen è la più venduta sul WWE Shop. Date a Danhausen tutti i vostri soldi umani o farete la stessa fine del Misterioso Dominik”, ha scritto il wrestler sui social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

