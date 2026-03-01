ELIMINATION CHAMBER | Nella cassa misteriosa c’è Danhausen fischi per il nuovo arrivo in WWE

Durante l’evento Elimination Chamber di Chicago, la WWE ha svelato il contenuto della cassa misteriosa che circolava tra Raw e SmackDown dal 16 febbraio. All’interno si trovava Danhausen, che ha fatto il suo debutto ufficiale nella federazione. La scoperta del contenuto ha attirato l’attenzione dei presenti e degli appassionati, segnando un momento importante per il nuovo arrivato.

Dopo settimane di speculazioni, la WWE ha finalmente rivelato il contenuto della misteriosa cassa che girava tra Raw e SmackDown dal 16 febbraio: dentro c’era Danhausen, che ha fatto il suo debutto nella federazione all’Elimination Chamber di Chicago. La reazione del pubblico, però, è stata tutt’altro che calorosa. La rivelazione è arrivata subito dopo la difesa titolata di CM Punk contro Finn Bálor e poco prima del main event maschile. I General Manager Adam Pearce e Nick Aldis sono usciti sul palco e hanno aperto la cassa con dei piedi di porco. All’interno c’era una bara, che si è spalancata sulle note della frase “You are cursed!”. Da lì sono uscite delle ballerine in stile Vampirella anni ’60, seguite da Danhausen con una nuova theme song. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

