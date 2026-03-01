WWE | Danhausen è ufficialmente in WWE retroscena debutto e piani futuri

Danhausen ha fatto il suo debutto in WWE durante l’evento Elimination Chamber 2026, segnando l’inizio della sua carriera nella federazione. La sua partecipazione non è stata un’entrata isolata, ma il primo passo di un percorso più ampio che prevede piani futuri e possibili sviluppi nel roster. La sua presenza in WWE è ora ufficiale e fa parte di un progetto più strutturato.

Il debutto di Danhausen a Elimination Chamber 2026 non è stato un’apparizione isolata, ma l’inizio ufficiale della sua avventura in WWE. Secondo quanto riportato da PWInsider il 28 febbraio, Danhausen ha firmato un contratto pluriennale con la compagnia, e la sua apparizione durante il reveal della misteriosa cassa a Chicago ha segnato l’avvio del suo nuovo percorso. Per preservare l’effetto sorpresa, la WWE avrebbe adottato misure straordinarie: Danhausen sarebbe stato tenuto lontano da Chicago nei giorni precedenti all’evento, così da evitare avvistamenti o fughe di notizie. Una scelta che spiega l’assenza di foto o segnalazioni credibili, nonostante la città fosse sotto stretta osservazione per uno dei Premium Live Event più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

