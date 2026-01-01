AEW | Chris Jericho lascia la compagnia possibile ritorno in WWE?

Chris Jericho, noto wrestler e figura di spicco nel mondo del wrestling, avrebbe concluso il suo impegno con AEW alla scadenza del contratto prevista per fine 2025. Questa decisione ha riacceso le speculazioni su un possibile ritorno in WWE, con alcuni segnali che suggeriscono un’eventuale rientro già a partire da gennaio. Resta da capire quali saranno i prossimi passi del wrestler e come si evolveranno le sue future collaborazioni nel settore.

Chris Jericho avrebbe ufficialmente lasciato AEW con la scadenza del contratto a fine 2025, alimentando voci sempre più forti di un imminente ritorno in WWE già a gennaio. Contratto scaduto e assenza prolungata. Dopo sei anni in AEW, dove è stato il primo campione mondiale e ha contribuito a definire il prodotto iniziale della compagnia, Chris Jericho non è più apparso in TV dal 9 aprile, quando ha perso il titolo ROH contro Bandido a Dynamite. Il suo contratto con AEW sarebbe scaduto a mezzanotte del 31 dicembre 2025 e diversi addetti ai lavori della compagnia ritengono che il suo ciclo sia definitivamente chiuso, aprendo le porte a un ritorno in WWE.

