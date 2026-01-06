Recenti aggiornamenti indicano un cambiamento nel team creativo della WWE, ora sotto la supervisione di Paul Levesque, noto come Triple H. Secondo PWInsider, Levesque non agisce da solo, ma con un gruppo di collaboratori. Questa modifica potrebbe influenzare le future storyline e la gestione delle produzioni, offrendo una nuova direzione alla compagnia. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questa riorganizzazione.

Secondo quanto riportato da PWInsider, Paul Levesque non lavora da solo alla guida del reparto creativo della WWE. Le operazioni quotidiane sono affidate a due figure di lunga esperienza: Bruce Prichard ed Ed Koskey. Prichard mantiene la supervisione generale dell’intero processo creativo, mentre Koskey si occupa delle modifiche agli script e del loro allineamento con la visione aziendale della compagnia. Ryan Ward coordina le storyline di RAW e SmackDown. Un ruolo sempre più centrale è quello di Ryan Ward, che oggi funge da punto di riferimento per entrambi gli show settimanali. È lui a coordinare la narrazione complessiva tra RAW e SmackDown, posizionandosi come figura chiave nella catena creativa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Cambia il team creativo, ecco la gerarchia sotto Triple H

