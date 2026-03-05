WWE | Blake Monroe risponde ai critici e mostra il suo lato più oscuro in NXT

Blake Monroe, protagonista di NXT, ha deciso di rispondere alle critiche rivolte al suo personaggio, rivelando anche un lato più oscuro che emerge in determinate situazioni. La sua immagine brillante e glamour si confronta con questa parte più intensa, che può venire fuori quando si trova sotto pressione. La star emergente ha spiegato che questo aspetto fa parte della sua evoluzione nel mondo del wrestling.

Durante una recente intervista con The Wrestling Classic, Monroe ha parlato del suo alter ego chiamato "Woman From Hell" ("Donna dell'Inferno"). Questo concetto fa parte della sua presentazione in NXT e rappresenta il lato aggressivo e imprevedibile della sua personalità, in netto contrasto con la sua immagine elegante e curata: "Lo penserei come un angelo custode, ma al contrario", ha detto Monroe. Ha spiegato di preferire mantenere l'immagine sicura e glamour che i fan vedono in televisione, ma ha ammesso che non è perfetta e che questo lato oscuro è qualcosa che non può del tutto reprimere: "Non mi piace essere la donna dell'inferno. Non mi piace quando emerge questo lato di me.

