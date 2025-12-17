WWE | NXT si apre con un giallo Blake Monroe perde il titolo in maniera rocambolesca

NXT, il roster WWE noto per le sue sorprese, si apre con un episodio ricco di suspense e colpi di scena. Questa notte, Blake Monroe ha perso il titolo in circostanze rocambolesche, lasciando i fan senza parole. Un episodio che si inserisce nella tradizione di NXT di offrire sempre eventi imprevedibili e sorprendenti.

NXT è sicuramente il roster WWE dove le sorprese accadono più spesso e dove ci si può aspettare di tutto ad ogni puntata, ma difficilmente qualcuno avrebbe potuto anche solo immaginare quanto successo questa notte. L’inizio di puntata ci ha infatti regalato un cambio titolo inaspettato, una prima gioia per Thea Hail e una delusione enorme per Blake Monroe, colpevole di un errore abbastanza grande che le è costato inevitabilmente il titolo. First reaction: Shock!. La scorsa settimana Thea Hail era stata la più lesta di tutte ad approfittare della Open Challenge indetta da Blake Monroe e l’aveva fatta cedere alla Kimura Lock senza però che il match fosse effettivamente iniziato. Zonawrestling.net

FULL MATCH Joe Hendry vs. Leon Slater vs. Dion Lennox vs. Myles Borne NXT, Dec. 16, 2025

