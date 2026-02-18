PLE WWE 2026 | Clash in Italy e tutti gli eventi annunciati

La WWE ha annunciato il primo evento PLE in Italia, causando grande entusiasmo tra i fan. La decisione deriva dalla crescente popolarità dello sport tra il pubblico italiano, che ha spinto gli organizzatori a portare lo spettacolo nel Bel Paese. L’evento si terrà in una grande arena di Milano e vedrà protagonisti alcuni dei lottatori più noti al mondo. La data è fissata per l’estate del 2026, attirando appassionati da tutta Europa. La notizia ha già generato molte aspettative tra gli appassionati di wrestling.

Una svolta storica segna l'evoluzione della WWE in Italia, con l'annuncio di un nuovo e atteso evento dal vivo che si terrà nel cuore del paese. La presentazione ufficiale conferma la realizzazione di un evento di grande rilievo, destinato a restare impressa nella memoria degli appassionati di wrestling e dello sport entertainment nazionale. La data e il luogo scelti promettono di creare aspettativa tra il pubblico e confermano l'impegno della federazione nel portare il proprio impatto anche in territori finora esclusi da questo tipo di manifestazioni. L'annuncio destinato a segnare una nuova era per il wrestling in Italia è stato dato direttamente dal direttore creativo della WWE, Triple H, attraverso un video condiviso sui canali social della federazione.

UFFICIALE: WWE Clash in Italy il 31 maggio a Torino, sarà il primo PLE di sempre in ItaliaLa WWE annuncia che il 31 maggio a Torino si terrà il primo Premium Live Event in Italia, chiamato “Clash in Italy”.

