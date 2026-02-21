WWE | Ufficializzato il logo per Clash In Italy

La WWE ha annunciato il logo di Clash In Italy, l’evento più atteso dai fan italiani di wrestling. La manifestazione, che si svolgerà in cinque città diverse, porterà grandi star sul palco italiano. L’azienda ha anche confermato date e location, generando entusiasmo tra gli appassionati. La notizia ha subito suscitato l’interesse di molti, pronti a seguire gli incontri dal vivo o in tv. La prima tappa si terrà a Milano il prossimo mese.

Oramai la WWE ha ufficializzato da pochi giorni l'evento più atteso da tutti i fan di wrestling italiani, con un mini tour che toccherà ben cinque volte il suolo italiano. poche ore fa la WWE ha ufficializzato il logo de PLE che si terrà il 31 Maggio a Torino. Il logo raffigura la classica scritta "Clash In" con i colori verde bianco rosso con raffigurato un toro che rappresenta la città ed il classico logo del Piemonte. Non ci resta che scoprire quali saranno gli avvenimenti di questa storica data per il nostro territorio.