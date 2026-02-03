WTA Cluj 2026 recap Xinyu Wang e Potapova avanzano agli ottavi

Questa mattina a Cluj, il torneo WTA ha concluso il primo turno e iniziato gli ottavi. Xinyu Wang e Potapova sono riuscite a passare il turno e si preparano a giocarsi un posto nei quarti. Le partite sono state intense e hanno mostrato una buona presenza di pubblico. Ora resta da vedere chi avanzerà fino in fondo.

Il torneo WTA di Cluj completa il programma del primo turno del tabellone di singolare e gioca i primi due incontri degli ottavi. Passano il turno la cinese Xinyu Wang, quarta testa di serie, e l'austriaca Anastasia Potapova, vincitrice della scorsa edizione. Escono al primo turno le azzurre Bronzetti e Stefanini. Decisamente più netto appare il vittorioso esordio nel torneo della connazionale Xinyu Wang. La quarta testa di serie domina l'iberica Kaitlin Quevedo 6-3 6-0 in un'ora e tre minuti. L'austriaca Anastasia Potapova, quinta favorita del tabellone, rimonta Lucia Bronzetti 5-7 6-4 7-5 al termine di una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti.

