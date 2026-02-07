Chi sono le stelle MLB dell’Italia al World Baseball Classic 2026 | tra ritorni e novità

Al World Baseball Classic 2026, l’Italia si prepara a schierare una squadra ricca di stelle provenienti dalla Major League Baseball. Tra ritorni di giocatori noti e debutti di nuovi talenti, il team italiano punta a fare bella figura in un torneo che mette in mostra il livello del baseball nel nostro paese. I nomi più attesi e le sorprese in arrivo sono già al centro dell’attenzione.

Andiamo alla scoperta dei tantissimi giocatori di MLB che saranno in campo con la maglia dell’Italia al World Baseball Classic 2026. La squadra azzurra manterrà sì un nucleo di non MLB (Giaconino Lasaracina, Alberto Mineo, Gabriele Quattrini tra loro), ma avrà davvero tanto da figure che nella massima lega del baseball americano hanno costruito tantissimo. Ecco queste figure chiamate da Francisco Cervelli. Cominciamo dal monte di lancio, che è quello in cui si presenta anche l’italiano di maggior spicco del movimento allo stato attuale delle cose. Samuel Aldegheri, infatti, è stato il primo azzurro a lanciare in Major League con i Los Angeles Angels. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia del baseball si prepara alla prossima edizione del World Baseball Classic del 2026.

La squadra italiana di baseball si rinforza in vista del WBC 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Abbiamo fatto l’Italia Ecco il roster per il World Baseball Classic. Ci sono Pasquantino, Nola, Caglianone, Ottavino, Mastrobuoni, Saggese, Aldegheri, Ercolani E c’è anche Michael Lorenzen Il link è nei commenti #WorldBaseballClassic facebook

