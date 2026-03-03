World Baseball Classic 2026 | il profondo lineup dell’Italia Battitori che possono far male anche nella parte bassa

L’Italia si prepara per il World Baseball Classic 2026 puntando molto sulla forza del suo lineup offensivo. Il team conta su battitori capaci di incidere anche nella parte bassa dell’ordine, con l’obiettivo di mettere pressione sugli avversari. La rosa include giocatori di rilievo pronti a contribuire con potenza e precisione. La selezione si concentra sulla qualità dei battitori per affrontare al meglio la competizione internazionale.

Sarà un'Italia che tenterà di puntare molto sulla chiave offensiva, quella che si avvicina al prossimo World Baseball Classic. La squadra azzurra è guidata da qualcuno che il Classic con il tricolore addosso l'ha già vissuto da giocatore, vale a dire Francisco Cervelli. E, nella rotazione dei battitori, di materiale abbondante ce n'è. Partiamo da Jakob Marsee, che ha chiuso la scorsa stagione ai Miami Marlins con una media battuta di.292: per caratteristiche può suonare come un'opzione valida da primo della rotazione, se non altro perché è anche uno che può arrivare sulle basi con buona facilità. Poi c'è Miles Mastrobuoni, uno che la maglia azzurra al Classic l'ha già vissuta, e nell'ultima stagione è stato a.

