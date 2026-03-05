A Firenze, il workshop “Liberamente Tinaia, dall’Art Brut al Design” si svolge presso Artex, coinvolgendo studenti e artigiani under 35. Durante l’evento, i partecipanti collaborano per sviluppare idee creative e progetti originali. L’iniziativa mira a favorire lo scambio tra giovani talenti e professionisti dell’artigianato, creando un ambiente di lavoro condiviso e stimolante. L’attività prosegue con sessioni pratiche e momenti di confronto tra i presenti.

Firenze, 4 marzo 2026 – È entrato nel vivo “Liberamente Tinaia, dall’Art Brut al Design”, il concorso rivolto ai giovani creativi under 35 del territorio toscano, promosso dall’Associazione La Nuova Tinaia di Firenze in collaborazione con Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Laba – Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia Italiana e Ied Firenze. Si è tenuto ieri, 3 marzo, presso la sede di Artex, nel Conventino fuori le Mura – Officina Creativa Lab by Artex in Oltrarno, un workshop dedicato a studenti e altri candidati al contest, pensato come momento di introduzione alla realtà della Tinaia e all’iniziativa concorsuale, ma valido anche come prima concreta fase di studio e sviluppo delle idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Workshop ad Artex con studenti e artigiani per le idee dei giovani creativi under 35

Leggi anche: Alternanza scuola-lavoro: al via i percorsi creativi tra artisti, artigiani e studenti

Turismo rurale e imprese, cercasi giovani creativi: pronto un contributo per le nuove ideeSostenere il talento e la creatività delle nuove generazioni per rafforzare il turismo rurale della Romagna forlivese: è questo l’obiettivo di...

Tutto quello che riguarda Workshop ad Artex con studenti e....

Argomenti discussi: Liberamente Tinaia: workshop per dare forma alle idee dei giovani creativi under 35; Geografie d'Innesto: al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD.