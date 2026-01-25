Alternanza scuola-lavoro | al via i percorsi creativi tra artisti artigiani e studenti

È stato firmato il Patto educativo di comunità per gli anni scolastici 2025-26 e 2026-27, che avvia percorsi di alternanza scuola-lavoro tra artisti, artigiani e studenti. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il liceo Artistico Dosso Dossi e le associazioni di categoria Afarc, Cna e Confartigianato mira a promuovere esperienze pratiche e formative nel settore creativo e artigianale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.