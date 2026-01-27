Instagram e WhatsApp a pagamento Meta lancia gli abbonamenti premium

Meta introduce un nuovo modello di abbonamento a pagamento su Instagram e WhatsApp, offrendo funzionalità premium agli utenti interessati. Questa strategia mira a diversificare le fonti di entrate delle piattaforme, mantenendo un servizio di qualità e nuove opportunità per i clienti. La novità si inserisce in una più ampia evoluzione delle modalità di monetizzazione dei servizi digitali, con un impatto potenzialmente significativo sul mercato.

(Adnkronos) – Meta si prepara a una svolta strutturale nel modello di monetizzazione delle sue piattaforme principali. Nei prossimi mesi, Instagram, Facebook e WhatsApp vedranno l'introduzione di nuovi piani di abbonamento premium finalizzati a sbloccare potenzialità avanzate di intelligenza artificiale e strumenti inediti di gestione del profilo. L'iniziativa si manterrà distinta dal già noto servizio.

Approfondimenti su Meta Lancio

Meta sta pianificando di introdurre abbonamenti premium su Facebook, Instagram e WhatsApp.

Meta introduce nuovi abbonamenti premium su Instagram, Facebook e WhatsApp, segnando un cambiamento rispetto ai servizi gratuiti sostenuti dalla pubblicità.

