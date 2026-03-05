Weekend vibrante per la Festa della donna tra Nicola Piovani Fiera di San Gregorio e Walk & Run for Women

Durante il fine settimana, Rimini e i comuni della provincia si preparano a celebrare la Festa della Donna con eventi che coinvolgono musica, sport e iniziative culturali. Tra le attività previste ci sono un concerto di Nicola Piovani, la Fiera di San Gregorio e la manifestazione Walk & Run for Women, tutte dedicate alla ricorrenza. La città si anima con queste occasioni di incontro e riflessione.

Rimini e provincia celebrano le donne con concerti, incontri culturali e spettacoli. Al centro anche mercatini di antiquariato, tradizioni locali e libri al chilo. Non mancano i grandi eventi sportivi Un fine settimana che profuma di primavera e celebrazioni: Rimini e i comuni della provincia si preparano a rendere omaggio alle donne, tra memoria, diritti conquistati e lotte del presente. In occasione della Giornata internazionale della donna, grandi storie prendono vita tra concerti, incontri, spettacoli e iniziative che raccontano il coraggio, la passione e la creatività femminile.

“Walk & Run for Women”: a Riccione per sport, diritti e parità di genere in movimentoLo sport, anzi il movimento, di pari passo, come strumento di diritti, inclusione e consapevolezza è il tema al centro dell’incontro stampa che...

Sport e workshop per i diritti delle donne con il debutto di "Walk & Run for Women"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Sabato 7 e...

