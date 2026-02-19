Degustazioni Run for Rare teatro e tanta musica con Giulia Mei e l' omaggio a Battiato | tutto il weekend nel Cesenate

A Cesena, il fine settimana si anima con eventi vari, tra cui degustazioni e spettacoli musicali. La manifestazione

Cesena e il comprensorio, anche per questo weekend si aprono a un calendario ricco di eventi: tra appuntamenti enogastronomici, omaggi al cantautorato italiano, ciaspolate in Appennino e momenti volti alla solidarietà. Tra questi ultimi, domenica, con partenza da piazza del Popolo si correrà la “Run 4 rare”, la camminata solidale che punta i riflettori sulla ricerca delle malattie genetiche rare e che mira a offrire un aiuto concreto coinvolgendo la partecipazione di tutti, dai ragazzi fino alle famiglie con bambini. Per gli amanti del teatro e della musica dal vivo, un altro fine settimana di grandi produzioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

