Cesalpino e Fossombroni insieme per Natale | gli studenti incontrano gli ospiti della Rsa

18 dic 2025

Un evento speciale unisce generazioni e sorrisi: gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cesalpino si preparano a regalare un momento di gioia agli ospiti della Rsa Fossombroni con un concerto natalizio. Un’occasione di condivisione e solidarietà che rafforza il senso di comunità, portando musica e allegria nelle festività.

Un concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cesalpino” per gli ospiti della Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, conosciuto come Casa Pia, è stato sede di un vero e proprio progetto di incontro intergenerazionale dove i giovani della scuola sono stati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

