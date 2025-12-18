Cesalpino e Fossombroni insieme per Natale | gli studenti incontrano gli ospiti della Rsa

Un evento speciale unisce generazioni e sorrisi: gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cesalpino si preparano a regalare un momento di gioia agli ospiti della Rsa Fossombroni con un concerto natalizio. Un’occasione di condivisione e solidarietà che rafforza il senso di comunità, portando musica e allegria nelle festività.

© Arezzonotizie.it - Cesalpino e Fossombroni insieme per Natale: gli studenti incontrano gli ospiti della Rsa Un concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cesalpino” per gli ospiti della Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, conosciuto come Casa Pia, è stato sede di un vero e proprio progetto di incontro intergenerazionale dove i giovani della scuola sono stati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Gli studenti della “Cesalpino” hanno incontrato gli ospiti della “Fossombroni” Leggi anche: L’albero del "Tabarracci". Fatto dagli ospiti della Rsa insieme ai piccoli studenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gli studenti della “Cesalpino” hanno incontrato gli ospiti della “Fossombroni” - La storica casa di riposo ha ospitato un’iniziativa promossa dalla garante dei diritti degli anziani Silvia Antichetti ... msn.com

Un ricco programma di iniziative alla Casa Pia in vista del Natale - 00 di sabato 6 dicembre dalla visita dell’Assoarma per portare doni e dolci natalizi ... msn.com

Concerto di Natale al Teatro Tenda: protagonisti 300 studenti dell’Istituto comprensivo Cesalpino - 30, il Teatro Tenda ospiterà il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino, un evento atteso e partecipato che vedrà ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.