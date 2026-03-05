Manifestazione studenti a Roma e in Europa | le scuole in piazza contro il riarmo e il ritorno della leva militare

Gli studenti di Roma e di altre città europee sono scesi in piazza per protestare contro il riarmo e il ritorno della leva militare. Le associazioni studentesche hanno manifestato per chiedere più risorse da dedicare all’istruzione e al welfare, opponendosi a qualsiasi forma di propaganda militare. La mobilitazione si è svolta in diverse città, attirando l’attenzione sui temi della pace e delle priorità sociali.