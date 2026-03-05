Manifestazione studenti a Roma e in Europa | le scuole in piazza contro il riarmo e il ritorno della leva militare
Gli studenti di Roma e di altre città europee sono scesi in piazza per protestare contro il riarmo e il ritorno della leva militare. Le associazioni studentesche hanno manifestato per chiedere più risorse da dedicare all’istruzione e al welfare, opponendosi a qualsiasi forma di propaganda militare. La mobilitazione si è svolta in diverse città, attirando l’attenzione sui temi della pace e delle priorità sociali.
Studenti in piazza a Roma e in Europa contro il riarmo e la leva militare. Le associazioni chiedono fondi per l'istruzione e il welfare, rifiutando ogni forma di propaganda bellica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
No Kings, a Roma il 27 e 28 marzo concerto e corteo contro riarmo e svolta autoritaria. In piazza anche a Londra e negli UsaNon sarà solo una manifestazione, comincia a prendere forma la due giorni “Together” in programma a Roma, con un concerto la sera di venerdì 27 marzo...
Nuoro, scuola in piazza contro i tagli: studenti mobilitati con manifestazione e video(82 caratteri)Nuoro, la scuola in piazza contro i tagli: studenti, docenti e sindacati si uniscono per difendere l’istituto Ferdinando Podda A Nuoro, il 6 febbraio...
