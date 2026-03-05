Da Berlino a Torino studenti in presidio contro la leva militare | Noi non ci arruoliamo

Giovedì pomeriggio, decine di studenti si sono radunati davanti alla Prefettura di Torino in solidarietà con i loro colleghi tedeschi, protestando contro la leva militare e la militarizzazione. La manifestazione si è svolta in una giornata simbolica, coinvolgendo giovani provenienti da diverse città italiane che hanno espresso il loro dissenso con un presidio pacifico. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

Decine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti tedeschi contro la leva militare e la militarizzazione in una giornata particolare. Il 5 marzo ricorre infatti la Giornata Internazionale e di sensibilizzazione per la consapevolezza sul disarmo e alla non proliferazione. Una mobilitazione in corso a Torino così come in altre città italiane così come in Germania dove in migliaia si sono ritrovati nel cuore di Berlino per esprimere in maniera categorica il rifiuto nei confronti della guerra e del riarmo. “Noi non ci arruoliamo – si legge sugli striscioni che hanno attraversato anzitempo le aule universitarie dei poli torinesi dal Campus Einaudi a Palazzo Nuovo fino al Politecnico di Torino –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Manifestazione studenti a Roma e in Europa: le scuole in piazza contro il riarmo e il ritorno della leva militare «Noi la guerra la disertiamo, no alla leva», lo striscione degli studenti sul ponte San GiulianoOggi pomeriggio un gruppo di studenti e studentesse del Coordinamento studentesco di Venezia e Mestre (organizzazione di studenti delle scuole... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Berlino a Torino studenti in.... Discussioni sull' argomento I ragazzi di Torino hanno sognato Tokyo e non sono andati a Berlino; Nuovi successi per Born to die in Berlin: da Internazionale all’università del Quebec; Da Del Piero ai grattacieli di Singapore: il mago della resina che ha conquistato i Vip. Dai miei pavimenti sensazioni quasi sensuali; Film Commission Torino Piemonte compie 25 anni. L'ex One Direction torna con un album ispirato ai nightclub di Berlino che segna una svolta nella sua carriera musicale - facebook.com facebook La DMO-UKE Sicilia Centrale alla ITB di Berlino: il cuore autentico dell’isola si presenta al mondo x.com