L’Europa ha capito che deve riarmarsi scrive il Wall Street Journal
L’Europa sta riconsiderando la propria capacità di difesa, come evidenziato dal Wall Street Journal. In un contesto di apparente pace e cooperazione, alcuni funzionari europei sottolineano l’importanza di rafforzare le proprie capacità militari. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle priorità strategiche del continente, che si prepara a rispondere alle nuove sfide internazionali con maggiore autonomia e preparazione.
E’ la stagione della pace e della buona volontà, a meno che non siate funzionari della difesa europea” scrive il Wall Street Journal. “In tal caso, probabilmente avrete passato le ultime due settimane a lanciare avvertimenti sull’imminente guerra con la Russia. L’Europa si sta finalmente rendendo conto di questo nuovo mondo pericoloso. ‘Dobbiamo essere preparati alla portata della guerra che i nostri nonni o bisnonni hanno dovuto sopportare’, ha avvertito Mark Rutte. L’avversario sarebbe la Russia, ha detto il segretario della Nato a un pubblico a Berlino, affermando che l’Europa deve spendere di più per la difesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
