Vittorio Feltri si confessa: gli piace riunire famiglia e nipoti, anche se poche volte all’anno. Dice di essere felice in quei momenti e sogna di andare via serenamente, dormendo. L’editorialista, che ammirava molto Giorgia Meloni, rivela anche di desiderare di rinascere come Chopin. Le sue parole rivelano un uomo semplice, che cerca di godersi le cose vere della vita.

Qual è la sua idea di felicità perfetta? «Conservare la salute». Qual è il suo bene più prezioso? «I miei figli, ne ho quattro e sono tutto per me». Come le piacerebbe morire? «Dormendo». Qual è la persona vivente che ammira di più? «In questo momento Giorgia Meloni, perché mi piace molto». Qual è la caratteristica che più deplora di sé? «Conosco perfettamente tutti i miei difetti e non me ne piace nemmeno uno, ma non riesco a rinunciarvi». Qual è la caratteristica che più deplora negli altri? «Non sopporto la falsità». Qual è la sua abitudine più dispendiosa? «Spendo troppi soldi nei ristoranti, soprattutto quando non ho voglia di tornare a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittorio Feltri: «Sono felice quando riesco a radunare figli e nipoti, capita due o tre volte l’anno. Vorrei morire dormendo. Non mi annoio mai»

Approfondimenti su Vittorio Feltri

Moreno Moser esprime il suo rammarico per le convinzioni radicate nell'ambiente ciclistico, che lo hanno influenzato negativamente e lo hanno portato a numerose malattie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vittorio Feltri

Feltri: Ho steso un rapinatore con un cartone micidiale di sinistro. La sicurezza a Milano non c’èMilano – Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso ... ilgiorno.it

Fuori dal coro, l'affondo di Feltri: In Italia forze dell'ordine più deboli dei delinquentiSolo in Italia le forze dell’ordine sono più deboli dei delinquenti. Lo ha detto Vittorio Feltri ai microfoni di ... iltempo.it

Ecco la prima di oggi del Tempo @tempoweb SESSO E TOGHE - LA SUPERCASTA SI ASSOLVE (con intervista ad Enrico Costa) Editoriale - Impuniti e irresponsibili. Ecco perché votare Sì Le pagelle di Vittorio Feltri Iran - Il macellaio Khamenei non esclude l x.com