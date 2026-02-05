Accoltellata dal compagno sull’Asse Mediano | grave una giovane donna nel Napoletano

Una donna di 30 anni è stata ferita durante una lite con il suo compagno sull’Asse Mediano, a Giugliano in Campania. La ragazza è stata colpita alla schiena e a una gamba con un coltello. La polizia è arrivata subito, ma l’uomo è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ora la donna si trova in ospedale in condizioni gravi.

L'aggressione nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. Una giovane donna è stata accoltellata alla schiena e a una gamba dal compagno lungo l'Asse Mediano, all'altezza di Giugliano in Campania, nel territorio di Napoli. L'episodio sarebbe avvenuto a cavallo della mezzanotte, al termine di una violenta lite, ma la dinamica resta ancora da chiarire. Chi è l'aggressore e le condizioni della vittima. Secondo le prime informazioni, l'aggressore sarebbe un operatore sanitario di circa 30 anni, originario di Pozzuoli. L'uomo avrebbe colpito la compagna più volte con un coltello, provocandole ferite gravi.

