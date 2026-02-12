Donna accoltellata in via Libertà | fermato l' aggressore

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questo pomeriggio all’incrocio tra via Mondini e via Libertà. La polizia ha subito fermato l’uomo che si sospetta sia l’autore dell’aggressione. La donna è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono ancora chiare. La zona è stata isolata mentre gli agenti raccolgono le prime testimonianze.

A quanto pare si tratta di un soggetto con problemi psichiatrici. Le condizioni della 56enne sono gravi ma stabili, la prognosi rimane riservata La squadra mobile ha fermato il presunto responsabile dell'accoltellamento di una donna di 56 anni, ferita questo pomeriggio all'incrocio fra via Mondini e via Libertà. Gli agenti lo hanno bloccato poco distante dal luogo dell'aggressione. A quanto pare è un soggetto con problemi psichiatrici. Le condizioni della donna sono gravi ma stabili, la prognosi rimane riservata.

Approfondimenti su via Libertà

Una donna di 56 anni è stata aggredita e accoltellata giovedì pomeriggio in via Libertà, a Palermo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su via Libertà

