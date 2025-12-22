Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari | Ora è più bello FOTO
Ottimi risultati e partecipazione superiore alle aspettative per l’evento di tenutosi sabato 20 dicembre nella cornice del parco pubblico Orti del Parnaso, sopra il giardino dell'Orticoltura, nel Quartiere 5, organizzato dal gruppo locale di Retake Firenze.L’iniziativa ha coinvolto circa 40. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari: "Ora è più bello" / FOTO - “Tra la vegetazione permangono tuttavia aree meno battute, dove si concentrano accumuli di rifiuti, che i volontari hanno saputo individuare e rimuovere, restituendo bellezza e dignità anche agli ... firenzetoday.it
