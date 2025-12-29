Arinze trascina la Sviluppo Sud Catania | 40 punti e vittoria al tie break

Arinze guida il Sviluppo Sud Catania alla vittoria al tie break, conquistando 40 punti. Dopo tre sconfitte consecutive, questo risultato rappresenta una nota positiva per la squadra, dimostrando miglioramenti e determinazione. La partita evidenzia la capacità di reazione e il percorso di crescita del team in un momento di difficoltà, offrendo motivi di speranza per le prossime sfide.

Dopo tre sconfitte consecutive anche due punti conquistati al tie break rappresentano un buon risultato. Perché muovono la classifica e perché permettono di chiudere una scia negativa. La Sviluppo Sud Catania torna al successo, vincendo 3 a 2 in casa della Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

