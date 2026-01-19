Sviluppo Sud Catania ritorno alla vittoria | Siena ko al tie break

La Sviluppo Sud Catania torna alla vittoria dopo un periodo difficile, battendo al tie break i Lupi Siena con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con set combattuti, evidenziando la determinazione della squadra nel recuperare punti importanti nel campionato. Un risultato che segna un passo avanti per la formazione etnea, confermando il valore e la tenacia del team in questa stagione.

La Sviluppo Sud Catania ritrova il sorriso e torna alla vittoria dopo un periodo complicato, superando al tie break l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena con il punteggio di 3-2 (25-16, 25-23, 22-25, 22-25, 16-14). Un successo sofferto ma prezioso, che regala due punti importanti in classifica ai.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Arinze trascina la Sviluppo Sud Catania: 40 punti e vittoria al tie break

Arinze guida il Sviluppo Sud Catania alla vittoria al tie break, conquistando 40 punti. Dopo tre sconfitte consecutive, questo risultato rappresenta una nota positiva per la squadra, dimostrando miglioramenti e determinazione. La partita evidenzia la capacità di reazione e il percorso di crescita del team in un momento di difficoltà, offrendo motivi di speranza per le prossime sfide.

Leggi anche: Sviluppo Sud Catania da sogno: rimonta da 0-2 e vittoria al tie-break sulla capolista Brescia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Macerata solida e cinica: Sviluppo Sud Catania ko 3-0 all’esordio nel ritorno - La Sviluppo Sud Catania apre il girone di ritorno con una sconfitta netta sul campo della Banca Macerata Fisiomed Mc. cataniatoday.it