volley milano passeggia in macedonia e ipoteca gli ottavi di challenge cup

Milano apre con successo la sua avventura nella Challenge Cup di volley maschile, imponendosi facilmente in Macedonia. La squadra milanese dimostra superiorità fin dall'inizio, mettendo una seria ipoteca sugli ottavi di finale e dimostrando il proprio valore in una delle competizioni europee più competitive.

Milano ha incominciato con un’agevole vittoria la propria avventura nella Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno travolto a domicilio il modesto UGD Stip Stip con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-14; 25-20), chiudendo i conti in Macedonia del Nord in appena 62 minuti di gioco. Tutto davvero molto facile per i ragazzi di coach Roberto Piazza, che occupano il settimo posto nella classifica di Superlega e che hanno rialzato la testa dopo il ko rimediato contro Perugia. Il sodalizio lombardo ha prevalso in maniera nitida nell’ andata dei sedicesimi di finale e ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale: per staccare il pass basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma martedì 6 gennaio (ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it