Volley Milano espugna Belgrado e ipoteca i quarti di Challenge Cup Recine e Ichino spalleggiano Reggers

Milano conquista una vittoria importante a Belgrado, battendo la Stella Rossa con un risultato di 3-0 negli ottavi di finale della Challenge Cup maschile. La squadra lombarda si avvicina così ai quarti di finale, consolidando la propria posizione nella competizione europea. Recine e Ichino sono stati tra i protagonisti di questa prestazione, mentre Reggers ha beneficiato del supporto di alcuni colleghi.

Milano ha sconfitto la Stella Rossa di Belgrado con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-18) nell'a ndata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno rispettato il pronostico all'Ustanova Sportski Centar della capitale serba, liquidando i padroni di casa con dei perentori allunghi nella fase centrale dei tre set e chiudendo i conti in appena 66 minuti di gioco. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno così ipotecato la qualificazione ai quarti di finale: per passare il turno e proseguire l'avventura continentale basterà conquistare due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima nel capoluogo lombardo, in caso di improbabile sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

