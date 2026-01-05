Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile | biglietti da 10 euro e due squadre piemontesi in gara

Il 24 e 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino sarà teatro delle finali della Coppa Italia di volley femminile. L’evento vede protagoniste due squadre piemontesi e i biglietti sono disponibili a 10 euro. Un’occasione per assistere a una competizione di livello nazionale in una location di rilievo, confermando Torino come capitale dello sport e del volley femminile.

Il 24 e il 25 gennaio 2026, l'Inalpi Arena di Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile. Si tratta di un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, per una competizione parallela al campionato di Serie A che è tra gli obiettivi stagionali di molte delle principali.

