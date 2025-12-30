coppa italia di volley femminile in otto a caccia delle finali di torino

Oggi si svolgono i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile, un momento importante per le squadre di Serie A1. Le otto migliori classificate dopo il girone d’andata si sfideranno per accedere alle finali, che si terranno a Torino tra il 24 e il 25 gennaio. Questa fase rappresenta un passaggio cruciale nella stagione delle squadre coinvolte.

AGI - Uno degli snodi decisivi della stagione è dietro l'angolo. Oggi, le otto migliori classificate al termine del girone d'andata di Serie A1 si affronteranno nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa per ottenere il pass per le Finali della competizione, in programma tra il 24 e il 25 gennaio all'Inalpi Arena di Torino. Nel lato sinistro del tabellone, entrambi i match si disputeranno alle ore 20. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà chiamata alla riscossa dopo il k.o. nell'ultimo turno di campionato, ospitando al Palaverde Bergamo. Dal 2021, le ragazze di coach Santarelli non hanno mai perso più di un set contro le orobiche, vincendo tutti i precedenti 11 confronti. 🔗 Leggi su Agi.it

