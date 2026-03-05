LIVE Bergamo-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia la seconda sfida dei quarti di finale

Alle ore 20:45 si è aperto il match tra Bergamo e Scandicci, seconda partita dei quarti di finale di serie A1 femminile. Durante il primo set, entrambe le squadre hanno commesso errori dai nove metri, con Mosser e Bosetti che hanno sbagliato i rispettivi tiri. La partita è iniziata con il punteggio di 0-0 e al momento il punteggio è fermo sul 4-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Anche Mosser sbaglia dai nove metri. 4-4 Sbaglia anche Bosetti. 3-4 Errore al servizio per Bergamo. 3-3 Skinner cerca la pipe ma non trova ne il campo e ne le mani del muro. 2-3 Muro vincente di Weitzel su Mosser. 2-2 Sbaglia Mosser che manda fuori la diagonale. 2-1 Ace di Meli! 1-1 Il muro devia al centro del campo il colpo di Mosser. 0-1 Parallela perfetta di Antropova che apre le danze nel match. INIZIA IL MATCH 19.56 Squadre in campo per il saluto di rito. 19.53 Le giocatrici stanno ultimando il riscaldamento. 19.50 Mancano dieci minuti all'inizio del match. 19.45 La squadra toscana farebbe bene a chiudere adesso il passaggio del turno visto che il calendario di Scandicci è riempito anche da sfide europee di Champions League.