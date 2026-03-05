Alle 18:00 di oggi si gioca la sfida tra Bergamo e Scandicci, valida per la serie A1 di pallavolo femminile 2026. La partita si svolge al palazzetto locale e viene trasmessa in diretta streaming. I due team si affrontano in gara-2 del playoff, con la possibilità di disputare una terza sfida in caso di parità. La cronaca della partita è disponibile sulla nostra piattaforma in tempo reale.

La sfida tra Bergamo e Scandicci inizierà alle 20.00 e verrà disputata al Pala Facchetti di Treviglio. I giudici di gara saranno Angelo Santoro come primo arbitro, Stefano Nava come secondo e Luca Ravagnati come assistente al videocheck pronto a dare un supporto tecnologico nel momento in cui una delle due panchine sia pronto a chiederlo. Segui l’intero match, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti! LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez vince l’andata dei play off contro i forti polacchi LIVE Vallefoglia-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley accede alle semifinali, vittoria netta sulle marchigiane Monaco: “Sinner non deve snaturare la sua essenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bergamo-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ci sarà almeno una gara-3?

LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19, la Numia Vero Volley vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a...

Leggi anche: LIVE Bergamo-Milano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia Vero Volley si salva in trasferta

Una selezione di notizie su LIVE Bergamo Scandicci A1 volley....

Temi più discussi: Bergamo - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; VOLLEY FEMMINILE Play-off- Live Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 3-2; Playoff di pallavolo femminile di serie A1 2025/26: programma, tabellone e dove vedere le partite in diretta; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto.

Pallavolo A1M Scudetto – Bergamo ci vuol provare ancora, Scandicci invece vuole chiudere la serieDomani, giovedì 5 marzo alle ore 20:00, alla PalaFacchetti BCC Carate Treviglio Arena di Treviglio, il Volley Bergamo 1991 ospita la Savino Del Bene Scandicci in gara 2 dei quarti di finale playoff Sc ... ivolleymagazine.it

Pallavolo A1F Scudetto – Bergamo combattiva ha messo in difficoltà Scandicci, che ha vinto al quinto 17-15Un bello spavento per la Savino Del Bene Scandicci nella sua Gara 1 giocata al Pala BigMat. Bergamo mette in seria difficoltà le toscane, sicuramente affaticate dopo il turno di Champions League, e po ... ivolleymagazine.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ditonellapiaga · Che fastidio!. Gara 1 di PlayOff Scudetto tra Scandicci e Bergamo era finita così, come finirà stasera Gara 2 Nel frattempo riguardiamoci l’ultimo punto di @savinodelbenevolley che gli ha permesso di por - facebook.com facebook

Playoff Serie A1 Tigotà – Novara vince la battaglia con Chieri, sarà Semifinale con Conegliano! Milano attende Scandicci o Bergamo Leggi la news x.com