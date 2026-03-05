Volley Bergamo 1991 la spinta di Treviglio per tentare l’impresa in gara-2 contro Scandicci

A Treviglio, il Volley Bergamo 1991 affronta gara-2 contro Scandicci, dopo aver sfiorato un'impresa in gara-1 domenica scorsa. La squadra locale cerca di sfruttare l’energia della partita precedente, mentre le ospiti tentano di consolidare il vantaggio. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato.

Treviglio. L’impresa sfiorata in gara-1 di domenica ha testimoniato come in questo momento il Volley Bergamo 1991 sia in grado di quantomeno aspirare a compiere l’impresa. Ovvero: battere le campionesse del mondo di Scandicci. Dopo il 3-2 incassato ai vantaggi al tie-break del primo atto della serie dei quarti di finale dei playoff Scudetto, nel secondo atto – in scena giovedì 5 marzo alle 20, alla “PalaFacchetti BCC Carate Treviglio Arena” – le rossoblù ospitano le toscane e con la spinta del pubblico di casa proveranno a vincere e spingere la serie fino alla decisiva gara-3. La prestazione offerta a Firenze ha lasciato segnali importanti in termine di fiducia: carattere, qualità e la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del campionato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

