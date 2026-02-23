Volley Bergamo 1991 il programma dei Play Off | Scandicci a Treviglio giovedì 5 marzo

Il Volley Bergamo 1991 ha deciso di aprire i quarti di finale dei Play Off Scudetto contro la Savino del Bene Scandicci, seconda in classifica, giovedì 5 marzo a Treviglio. La squadra bergamasca, arrivata settima nella Regular Season, punta a superare la favorita in una partita che si preannuncia combattuta. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di dimostrare le proprie capacità sul campo. La partita si gioca tra entusiasmo e tensione.

Sarà il Volley Bergamo 1991 ad aprire le danze dei quarti di finale dei Play Off Scudetto del campionato di Serie A1 di Lega Volley Femminile: da settima classificata al termine della Regular Season, affronterà la Savino del Bene Scandicci, seconda forza dietro alla corazzata Conegliano. E la gara-1 andrà in scena domenica 1 marzo alle 16:00 (in diretta DAZN) al PalaBigMat di Firenze. Gara-2 contro le campionesse del mondo è invece in programma per giovedì 5 marzo alle 20:00 a Treviglio, alla “PalaFacchetti BCC Carate Treviglio Arena”. Niente ChorusLife Arena, dove per tutta la settimana sono in programma gli spettacoli dei Legnanesi che hanno monopolizzato il cartellone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Treviglio arrivano le campionesse del mondo: il Volley Bergamo 1991 sfida ScandicciA Treviglio, il Volley Bergamo 1991 si prepara ad affrontare Scandicci in una sfida importante, ultima tappa di un intenso tour de force contro squadre di vertice.

Scandicci espugna Treviglio: il Volley Bergamo 1991 cede 3-0 contro le campionesse del mondoScandicci ha ottenuto una vittoria senza problemi contro il Volley Bergamo 1991, imponendosi con un netto 3-0.

Volley Bergamo 1991, obiettivo playoff raggiunto. Il ds Bertini: Ora vogliamo tornare in EuropaIl direttore sportivo rossoblù fa il punto dopo aver conquistato la settima piazza: Questo è stato l'anno della consapevolezza, ma vogliamo alzare ancora di più l'asticella ... bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, la regular season si chiude con una sconfitta al tiebreakKo ininfluente per le rossoblù, già matematicamente sicure di sfidare Scandicci come 7ª della graduatoria: Macerata espugna Treviglio di rimonta e ottiene i due punti buoni per raggiungere la salvezza ... bergamonews.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. ByErik · desolate (Slowed). HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Volley Bergamo e CBF Balducci Hr Macerata della 26ª giornata di Serie A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo - facebook.com facebook