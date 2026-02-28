Guerra Iran i voli cancellati e gli aeroporti bloccati | da Dubai ad Abu Dhabi caos Medio Oriente Tajani | Pronti a evacuare gli italiani

Nella regione del Medio Oriente, i voli sono stati cancellati e gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi sono stati chiusi, causando disagi tra i viaggiatori. L'Iran si trova sotto pressione e l'intera area vive momenti di grande tensione. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che sono pronti a evacuare gli italiani presenti nella zona. La situazione rimane molto preoccupante.

L'Iran sotto attacco, il Medio Oriente è in fibrillazione. Che succede ora per chi è in quelle zone? «La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. «Seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare il Paese, cosa che era stata fatta dai turisti e lavoratori - sono rimasti solo gli italiani che vivono là, sposati con cittadini italiani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Tajani: pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l'attacco israeliano, 24 morti in una scuolaIl ministro degli Esteri ha detto che l'Italia è pronta ad evacuare dall'Iran i nostri connazionali presenti in quel territorio.

