Mountan bike troppa burocrazia e costi elevati | stop a Südtirol Dolomiti Superbike e al Giro del Lago di Resia

Due eventi storici del mondo della mountain bike, la Südtirol Dolomiti Superbike e il Giro del Lago di Resia, sono stati annullati a causa di eccessive normative e costi crescenti. La decisione riflette le difficoltà che affrontano organizzatori e appassionati nel mantenere vive queste competizioni. La loro sospensione rappresenta un cambiamento significativo per il panorama sportivo locale, segnando la fine di una tradizione di lunga data.

Roma, 23 gennaio 2026 - Cattive notizie per gli amanti delle mountain bike, chiudono due appuntamenti pluridecennali: la Südtirol Dolomiti Superbike e il Giro del Lago di Resia (Anche la gara podistica). In precedenza si sono fermati la Sirente Bike Marathon e il circuito All-Enduro, che si "è preso una pausa". I motivi di questa crisi nel mondo delle gare della mountain bike va cercata nell'eccessiva burocrazia, nei molti rischi e nei pochi volontari. Il comitato organizzatore del Südtirol Dolomiti Superbike di Villabassa ha espresso rammarico e solidarietà ai colleghi venostani, sottolineando il comune amaro destino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mountan bike, troppa burocrazia e costi elevati: stop a Südtirol Dolomiti Superbike e al Giro del Lago di Resia Leggi anche: Gite scolastiche, Lombardia sempre più penalizzata tra costi elevati, burocrazia e carenza di docenti Leggi anche: “Stop ai voli, le tariffe aeroportuali sono troppo alte”: Ryanair abbandona la tratta delle Azzorre a causa dei costi elevati e del monopolio francese sulle isole Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Agriturismo toscano in salute: oltre 5.800 strutture, il 42% a conduzione femminile. «Molti rischi e pochi volontari»: dopo il Dolomiti Superbike anche il Giro del Lago di Resia dice addioL’Alto Adige perde due storici eventi di mountain bike. Anche la burocrazia sotto accusa. L’ex assessore Widmann: «È necessario che la politica dia maggiore sostegno a queste iniziative ... altoadige.it 'Molti rischi e pochi volontari', chiudono i battenti due eventi di mountain bike(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Troppa burocrazia, molti rischi e pochi volontari: lo sport altoatesino perde due mega-eventi con una storia pluridecennale: dopo l'annuncio dell'addio alla Dolomiti Superbi ... msn.com Diventa anche tu Guida Nazionale di Mountain Bike! - Finale Ligure (Savona) 6/7/8 Febbraio 2026 Trasformare la passione per la bici in una competenza professionale oggi è possibile. Il Corso per Guida Nazionale di Mountain Bike nasce per chi vuole fare u facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.