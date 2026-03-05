Voci di donne storie di abusi e di rinascita ’Da Divise ad Uniche’ al Teatro della Compagnia

Al Teatro della Compagnia si tiene lo spettacolo “Da Divise ad Uniche”, un monologo che raccoglie voci di donne che hanno vissuto esperienze di abusi e di rinascita. Lo spettacolo presenta testimonianze dirette e racconti di donne che hanno affrontato momenti difficili e hanno deciso di condividere le proprie storie sul palco. La rappresentazione si concentra sulle loro vicende senza analisi o interpretazioni.

Le donne che amano muoiono. Non è solo il titolo dello spettacolo documentario e monologo multimediale dell'attrice fiorentina Claudia Allodi, ma un grido di dolore a cui Gest, l'associazione Nosotras e Accademia Italiana hanno deciso di rispondere insieme: voci di donne, storie di abusi aprono al Cinema La Compagnia la seconda fase del progetto "Da Divise ad Uniche", l'iniziativa nata nel 2025, quando l'azienda che gestisce la rete tramviaria ha donato a Nosotras una parte dei suoi tailleur blu, le tradizionali divise, nuove, ma non più utilizzabili per un cambio di modello periodico. Dodici sono state convertite dagli allievi...

