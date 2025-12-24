di Marco Baridon McKennie torna ad allenarsi in gruppo alla Continassa. Dopo lo spavento post-Roma, il centrocampista americano punta alla convocazione per la sfida del 27 dicembre. La Juventus ritrova uno dei suoi pilastri più dinamici in vista dell’ultima trasferta del 2025 contro il Pisa. Durante la seduta di allenamento odierna alla Continassa, Weston McKennie è tornato a lavorare regolarmente con il resto della squadra, superando il fastidio che lo aveva costretto a un lavoro differenziato nella giornata di ieri. Gli esami strumentali effettuati al JMedical all’inizio della settimana avevano già escluso lesioni muscolari dopo la gara vinta contro la Roma, diagnosticando solo un semplice affaticamento che aveva fatto temere per la sua presenza all’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie, novità importanti sulle sue condizioni in vista di Pisa Juve. Cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa

